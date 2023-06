Namorada de João Gomes mostra a barriguinha e revela o tempo de gestação

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle encanta ao mostrar a barriga de grávida pela primeira vez

A jovem influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, está grávida e mostrou novos detalhes para seus fãs nesta quarta-feira, 7. Os dois anunciaram a gravidez mais cedo por meio de um post nas redes sociais. Agora, ela mostrou a barriguinha em crescimento.

Em uma selfie nos stories, a morena levantou a blusa e deixou a barriguinha de fora. Inclusive, ela contou que está bem no início da gestação. “Falei 2 semanas no vídeo, mas são 4 [semanas]”, disse ela.

Além disso, ela mostrou uma foto do detalhe da caixinha que entregou para João Gomes para revelar a gravidez. Em um bilhete para o amado, ela disse: “Oi papai, faz menos de duas horas que mamãe me descobriu. A surpresa é simples, mas vai mudar as nossas vidas para sempre. Eu já amo você. Agora somos 4! Eu, papai, mamãe e Pirata”.

A gravidez foi anunciada por meio de um post compartilhado pelo casal no Instagram com a foto deles abraçados e segurando um teste de gravidez. “Fomos abençoados, vamos ser papais”, disseram na legenda. Nos comentários, os fãs foram à loucura com a novidade e comemoraram junto com os novos pais. “Que notícia boa”, disse um seguidor. “Um belo presente”, afirmou outro. “Um anjinho chegando”, declarou mais um.

Recentemente, o cantor se declarou para a amada. “Essa menina alivia todos os meus anseios.. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim... Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, contou ele nos stories do Instagram.

Os dois reataram o namoro há pouco tempo após um mês separados. João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.