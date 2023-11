Na reta final da gravidez, Mc Mirella fala de ansiedade pelo nascimento da filha

Mirella falou sobre a ansiedade de conhecer a bebê e a preferência pelo método que será utilizado durante o parto

Mc Mirella falou sobre a ansiedade pelo parto da sua primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves, nesta terça-feira, 7. A funkeira, que está no oitavo mês de gravidez e disse que, apesar de não ver a hora de conhecer a bebê, ainda falta algum tempo para Serena nascer.

"Olhem isso. Está muito baixa [a barriga], mas eu estou no começo do oitavo mês ainda", começou a cantora, exibindo o barrigão. "A previsão para ela é dezembro, porém eu queria que ela nascesse logo, porém eu não sei se pode, então vamos ter que esperar o tempo dela", contou.

Mirella também disse que gostaria de realizar o parto normal. Segundo a mãe de Serena, o corpo mudou bastante desde o início da gestação e, por isso, acredita que o método natural não seja uma problema quando chegar a hora do nascimento da bebê.

MC Mirella confessa baixa autoestima em reta final da gravidez

No último final de semana, MC Mirella usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sincero sobre sua autoestima. A cantora contou que está insatisfeita com sua aparência na reta final da gravidez. Através dos stories do Instagram, Mirella contou que, apesar de receber muitos elogios, não consegue se enxergar da mesma maneira:

“Meu tamanho está uma beleza, gente. Eu estou uma bola! Eu estou pra sair rolando pelas escadas. Vocês ficam falando que eu estou linda, maravilhosa, que eu estou com luz, mas onde? Me sinto horrorosa”, iniciou.

Na sequência, a funkeira expressou sua gratidão pelos comentários positivos: “Não que eu não seja grata pelos elogios, porque se vocês estivessem me esculhambando eu estaria pior ainda. Pra quem pesava menos de 50 quilos, estar assim como eu estou hoje é irreconhecível”, ela desabafou sobre a mudança drástica em seu físico.