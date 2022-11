Na reta final da gestação, mulher de David Junior curte dia na praia: "Dourando o corpitcho"

No nono mês de gestação, Yasmin Garcez exibiu o barrigão ao curtir o dia na praia ao lado do marido, o ator David Junior

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 18h11

Nesta sexta-feira, 18, Yasmim Garcez, mulher do ator David Junior (36), aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze na praia.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece exibindo o barrigão de sua segunda gestação ao usar um biquíni preto com estampa de flores. Ela também mostrou fotos com o marido, sendo uma em que eles estão fazendo pose em frente ao espelho do elevador.

Ao compartilhar os registros, Yasmin contou que já está no nono mês de gestação e só está esperando o momento da filha, que se chamará Odara. "A mãe tá on, cheia de patuá e dourando o corpitcho pra receber Odara. 9 meses!!!", disse a mamãe na legenda da publicação.

Yasmin e David, aliás, são pais de Aurora, que fará dois anos em dezembro. Recentemente, o ator e a herdeira encantaram os seguidores ao surgirem deitados fazendo caras e bocas. "Meus melhores momentos são com vocês. Amo demais!!! #famylia", escreveu o artista ao mostrar os cliques.

Confira as fotos de Yasmin Garcez exibindo o barrigão na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ʏᴀꜱᴍɪɴ ɢᴀʀᴄᴇᴢ (@yasmingarcez)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!