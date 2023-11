Mari Antunes, do Babado Novo, celebra chegada de sua filha

Vocalista do Babado Novo, Mari Antunes dá à luz Malu, sua filha com Aldo Rebouças

A vocalista do Babado Novo Mari Antunes deu à luz sua filha com Aldo Rebouças, Malu Antunes Rebouças. Na madrugada deste sábado, 11, aconteceu a chegada da primogênita do casal por meio de uma cesariana.

A primeira filha do casal nasceu às 02h39 da madrugada, no Hospital Português, sob os cuidados das médicas obstetras Drª. Maggie Pereira,Drª. Zuleica Antunes e Drª. Magda Pereira, pesando 3.450kg e medindo 47,5 cm.

“Minha vida agora está completa, é um amor e uma felicidade sem tamanho. Algo que nunca senti. Malu chegou com saúde e veio para abençoar ainda mais as nossas vidas. Estou apaixonada pela minha filha", disse Mari Antunes emocionada.

Veja as primeiras fotos da filha de Mari Antunes:

Fotos: Renata Casali

Chá revelação de Mari Antunes foi emocionante

Mari Antunes realizou um chá revelação com a presença de amigos e familiares em Itacaré e ficou muito emocionada.

A artista e seu marido, o empresário Aldo Rebouças, vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Malu. A descoberta do sexo da criança foi feita com 15 semanas de gestação.

“Escolhemos Itacará por ser um lugar lindo, leve e acolhedor, que passa uma energia boa. Exatamente o que precisávamos para um momento tão especial quanto esse. Nossa Malu já é muito amada e estamos muito ansiosos para viver cada momento com ela”, disse a futura mamãe.

A notícia da gravidez foi anunciada pela cantora no Dia das Mães deste ano com um post especial nas redes sociais. Em uma foto segurando o teste de gravidez e dois sapatinhos, o casal posou sorridente para as fotos que anunciam a chegada do novo membro da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Antunes (@mariantunesoficial)