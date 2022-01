Lorena Improta encanta ao mostrar a filha sorrindo: ''Cheia de luz''

Lorena Improta postou algumas fotos de sua filha com Léo Santana e encantou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 21h17

Lorena Improta(28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da filha, Liz (3 meses).

Nas imagens publicadas pela mulher do cantor Léo Santana(33) no feed do Instagram, a menina aparece sorridente, e pronta para acompanhar a mamãe no trabalho.

"Oiii pexualll!! Eu sou uma neném feLIZ e cheia de LUZ. Hoje eu vim ver minha mamãe dançar", escreveu Lorena, como se a filha estivesse contando a novidade aos seguidores.

Os fãs se derreteram nos comentários. "Não aguento", disse uma internauta. "Ela tá cada dia mais princesa, genteeee! Linda demais demais", comentou outra. "Gente, ela tá o Léo todinho", observou uma seguidora. "Muita fofura. Que Deus abençoe vocês", falou uma fã.

Lore Improta comemora 5 anos de relacionamento com Léo Santana

Lore Improta e Léo Santana celebraram 5 anos de união. Para comemorar a data especial os dois curtiram um show. No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um registro encantador na companhia do marido e fez uma declaração carinhosa.

