Leo Santana se derrete ao clicar a filha, Liz, usando óculos de sol: ''Indo passear com o papai''

Leo Santana encanta ao mostrar cliques com a filha, Liz, e semelhança entre eles impressiona internautas

Redação Publicado em 02/04/2022, às 13h49

O cantor Leo Santana (33) encantou os seguidores ao publicar uma sequência de cliques com a filha, Liz, de seis meses, fruto do seu relacionamento com a dançarina Lorena Improta (28).

Nas imagens, ele aparece com a herdeira no colo e pronto para curtir um passeio pai e filha: "Oia meu estilo e felicidade indo passear com o papai", escreveu ele.

Nas fotos, Liz aparece vestindo um vestido marrom com uma blusa de frio de animal print. O destaque ficou pelo óculos de sol e pelo sorrisão ao posar paras as câmeras.

Nos comentários, é claro, os fãs não deixaram de notar a semelhança da pequena com o cantor baiano: "Ela é a sua cara", dispararam. "Ela é uma mini você", notaram. "Ela é linda demais! Sua cópia", disparou um terceiro.

O compositor sempre encontra um tempinho entre a agenda de shows para se divertir com a pequena. Já a mamãe de primeira viagem também, a dançarina vem compartilhado o dia a dia ao lado da menina.

