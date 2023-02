Kylie Jenner faz festa para comemorar 1 ano do filho mais novo

Na quarta-feira, 1, Kylie Jenner também comemorou o aniversário de 5 anos de sua primogênita, Stormi

Nesta quinta-feira, 2, a empresária Kylie Jenner (25) resolveu comemorar com um festão o primeiro ano de vida do caçula, o pequeno Aire. A celebração aconteceu um dia depois de comemorar os 5 anos da primogênita, Stormi Webster. Os dois são frutos do relacionamento de Kylie com o rapper americano Travis Scott (31).

A socialite compartilhou detalhes da festa em seu story no Instagram. A festa teve como tema automobilismo, o bolo do bebê contém uma foto dele como se estivesse dirigindo. "Dia do Aire hoje", disse Kylie toda orgulhosa.

Na entrada da festa é possível ver o clássico inflável com o rosto do bebê. A inspiração, segundo a socialite, foi a capa de um álbum Astroworld de Travis Scott, pai das crianças, ilustrado com uma imagem parecida.

Na quarta-feira, 1, Kylie fez uma declaração super especial para a primogênita em suas redes socias: “Eu te dei o dom da vida e a vida me deu o dom de você. a garota mais especial. Esse rostinho. Vou sentir falta disso, pois você continua mudando. 5 anos amando você e para sempre mais. Eu sempre estarei lá para você para a garota da tempestade”, escreveu Kylie, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos publicadas pela mãe, Stormi aparece em diversos momentos para lá de fofos. Em uma, ela aparece com uma proteção para abafar sons rosa e uma jaqueta de couro. Já em outra, a pequena surge vestida de anjinha.

Confira as fotos da festa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)



Após término com Travis Scott, Kylie Jenner publica foto de lingerie

Depois de uma série de rumores que Kylie e Travis teriam terminado, os rumores ficaram ainda maiores após a empresária postar fotos só de lingerie em seu Instagram, muitos de seus seguidores viram a publicação como uma indireta para o ex. Não é a primeira vez que Kylie e Travis rompem. Os pais de Stormi e Aire já colocaram um ponto final na relação em 2017, mas voltaram em 2020. Desta vez, fontes próximas afirmam que o casal não está junto desde o fim do ano por conta do estilos de vida divergentes.