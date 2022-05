Kim Kardashian celebra 3 anos do filho, Psalm, com festa temática do Hulk

Kim Kardashian celebrou a chegada dos 3 anos do filho, Psalm com uma festa temática do personagem Hulk

Nesta segunda-feira, 9, Kim Kardashian (41) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi a festa de 3 anos do filho, Psalm.

A famosa publicou em suas redes uma série de cliques encantadores onde ela aparece ao lado do pequeno e de seus outros filhos, North (8), Saint (6) e Chicago (4), curtindo uma festona com a temática do Hulk.

O evento contou com uma decoração impecável, com direito a muitas bexigas verdes, uma parede cheia de mãos do herói, comidinhas e docinhos com a temática e um bolo personalizado.

O pequeno ainda usou uma camiseta especial com a estampa do seu personagem preferido, enquanto a mamãe apostou em um look básico 'all black', super estiloso.

Na legenda, ela aproveitou para se derreter ao herdeiro: "Feliz 3º aniversário para o meu doce bebê Psalm. Seu sorriso ilumina a sala e sua risada alta e aconchego são os melhores! Meu filho para a vida!!! Eu te amo muito!".

Confira os cliques de Kim Kardashian na festinha de 3 anos do filho, Psalm: