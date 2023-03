Juliano Cazarré fala sobre saúde da caçula e desabafa: ''Ela quase embarcou''

Ator Juliano Cazarré atualiza sobre estado de saúde de Maria Guilhermina e relembra momento difícil nos primeiros meses de vida da bebê

O ator Juliano Cazarré (41) participou do programa É De Casa, da Globo, neste sábado, 11, e comentou sobre o estado de saúde da filha mais nova, Maria Guilhermina de Guadalupe, de oito meses.

Após período difícil que passou ao lado da esposa, Leticia Cazarré, desde que a bebê nasceu, em junho de 2022, e ficou internada por sete meses com complicações no coração, o artista contou como está a saúde da herdeira, que segue se recuperando em casa com a família.

Ao receber um presente da equipe do programa, uma caixa com brinquedos e roupinhas para a bebê, ele agradeceu e falou que é importante para o desenvolvimento da pequena após os primeiros meses de vida no hospital, com poucos estímulos."Ela precisa muito desses brinquedinhos. Tudo é bom para ela agora, porque precisa ser muito estimulada", disse Cazarré.

Maria Guilhermina de Guadalupe nasceu com um problema raro no coração, anomalia de Ebstein, que afeta o coração e o desenvolvimento de suas funções básicas. Juliano explicou o motivo da filha ter passado tanto tempo na UTI. "Ela nasceu com problema de coração, então operou o coração. Só que na cirurgia chegou um momento que deu um problema. Ela quase embarcou. Papai do Céu, graças a Deus, falou: 'Fica mais um pouquinho aí'", desabafou Juliano, que anunciou durante o programa que estará na próxima novela das sete, Fuzuê.

Leticia Cazarré mostra a filha fazendo caras e bocas

Recentemente, a bióloga e jornalista Letícia Cazarré encantou ao mostrar um novo clique da filha, Maria Guilhermina, fruto de seu relacionamento com o ator, Juliano Cazarré. Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou a pequena deitada no bercinho, fazendo caras e bocas.

Já em outro registro, Letícia mostrou os detalhes do 'quarto de UTI' e chamou a atenção para a customização que ela fez na cama da filha com intuito de esconder os fios dos equipamentos que dão suporte ao tratamento da herdeira.