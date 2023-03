Que amor! Leticia Cazarré mostra filha fazendo 'caras e bocas' e encanta web

Leticia Cazarré rouba cena ao publicar clique fofíssimo da herdeira, Maria Guilhermina; veja o registro

Nesta sexta-feira, 10, a bióloga e jornalista Letícia Cazarré (39) encantou ao mostrar um novo clique da filha, Maria Guilhermina, de oito meses, fruto de seu relacionamento com o ator, Juliano Cazarré (42).

Através de um Storie publicado em sua rede social, a mamãe coruja compartilhou a pequena deitada no bercinho, fazendo caras e bocas.

Já em outro registro, Letícia mostrou os detalhes do 'quarto de UTI' e chamou a atenção para a customização que ela fez na cama da filha com intuito de esconder os fios dos equipamentos que dão suporte ao tratamento da herdeira.

“Quem mais aí pode se gabar de ter uma mãe como a minha, que faz a saia do berço adaptada para esconder as tralhas do home care?”, escreveu ela na legenda da foto.

Vale lembrar que além da caçula, Letícia e Juliano Cazarré também são papais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

VEJA O STORY DE LETÍCIA CAZARRÉ:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Primeiro mês de Maria Guilhermina em casa

Letícia Cazarré deixou os seguidores emocionados ao comemorar um mês da alta da filha, a pequena Maria Guilhermina. Após sete meses de uma batalha intensa, a herdeira finalmente completeu trinta dias que está casa.

A pequena nasceu com uma cardiopatia rara e precisou passar por diversos procedimentos cirúrgicos ao longo de sete meses internada.

Em clima de comemoração, a bióloga e jornalista compartilhou um clique repleto de amor em que aparece celebrando a conquista ao lado da herdeira. “Um mês em casa”, escreveu ela na legenda da foto compartilhada nos Stories de seu Instagram.