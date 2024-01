Jogador do Santos, Otero mostra a primeira foto com os filhos gêmeos

Nasceram! O jogador de futebol Otero, do Santos, anuncia o nascimento dos filhos gêmeos nos Estados Unidos com foto nas redes sociais

O jogador de futebol Otero, que é atleta do time Santos, anunciou o nascimento dos filhos gêmeos. Os bebês vieram ao mundo em uma maternidade de Miami, nos Estados Unidos, e se chamam Bless e Luna.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto com os gêmeos no colo. “O melhor dia da minha vida. Sem dúvida”, disse ele.

Enquanto isso, a equipe do Santos também comemorou a novidade na família do atleta. “Sejam bem-vindos à nação santista, Bless e Luna! Felicidades, papai Otero”, escreveram.

Neymar Jr mostra foto com a filha, Mavie

Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, ao compartilhar um novo clique com a filha, Mavie, de três meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

No clique publicado no feed do Instagram, o jogador de futebol aparece curtindo o dia na praia com a herdeira, que está usando um maiô colorido e com um óculos escuros na cabeça. "Ma vie [minha vida, em francês]", escreveu o papai na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores do atleta se derreteram nos comentários. "Muito maravilhosa", disse Carol Cabrino. "Muito princesa! Desde pequena influenciando na moda", escreveu Luciele Camargo. "Ela é linda demais", falou uma seguidora. "Que linda! Que Deus a abençoe sempre", comentou um fã.

Recentemente, Neymar encantou os fãs ao dividir um momento fofo com sua filha caçula. O jogador exibiu a pequena dando risada e vestindo um body luxuoso antes de dormir. Aliás, o look estiloso de Mavie, um body branco de grife, e pode ser adquirido com o valor ultrapassando R$ 1,5 mil na cotação atual.