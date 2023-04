Jade Seba celebra sua segunda gravidez: 'Gerar mais um milagre'

Esposa do ator Bruno Guedes, a influencer Jade Seba anuncia sua segunda gravidez com post encantador: 'A família vai crescer!'

A influenciadora digital Jade Seba e o ator Bruno Guedes aumentaram a família! Pais de um menino, Zion, de 3 anos, os dois anunciaram que vão ter o segundo filho. Ela está grávida novamente e fez o anúncio para os fãs na manhã desta sexta-feira, 28.

Jade e Bruno compartilharam um vídeo de momentos de carinhos na barriga de grávida e com o filho mais velho.

“Eu li grávida? Deus é bom o tempo todo, gerar mais um milagre me faz querer explodir de alegria, amor e felicidade. Yes! A família vai crescer! (sempre quis escrever isso). Vem aí Baby 2”, disse ela.

Jade Seba e Bruno Guedes falaram sobre a família

Em entrevista recente na Revista CARAS, Jade Seba e Bruno Guedes contaram sobre a família e a alegria de ter um filho. “É até um pouco clichê, acho que todo pai e toda mãe fala isso, mas é que realmente tudo muda depois que um filho nasce. Sejam as prioridades, os objetivos, os sonhos... Nossa motivação se torna diferente”, reflete Jade, que esteve com a família no Hotel Ort, em Campos do Jordão, onde aproveitou dias de descanso, mas também de muitas aventuras na temporada CARAS Inverno.

“Até hoje olho para o Zion e sinto que a gente sempre viveu junto. Ao mesmo tempo, parece que tudo passou tão rápido, que ainda me emociono ao ver foto dele bebezinho. É algo inexplicável. Com ele, parece que entendo o motivo de estar vivendo. Hoje em dia eu preciso continuar trabalhando, mas o motivo para eu trabalhar é ele, é a minha família”, completa a influencer, que atualmente soma 2,7 milhões de seguidores nas redes sociais.

E ele contou sobre a paternidade. “Fomos pais muito cedo. Às vezes, olho meus amigos e percebo que os meus interesses já são completamente diferentes dos deles. Minha vida mudou muito, mas sinto que a principal transformação foi quando comecei a entender o pensamento dos meus pais”, emenda Bruno, reconhecido por seus papéis na TV, os de maior destaque interpretando Lucas, em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, da Globo, e Noé, em Gênesis, da RecordTV.