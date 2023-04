Hilary Swank mostra pela primeira vez os filhos recém-nascidos

A atriz americana Hilary Swank anunciou que deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, e mostrou-os em uma foto

Neste domingo, 9, Hilary Swank (48) anunciou o nascimento de seus dois filhos por meio de seu Instagram. A atriz deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, fruto de seu relacionamento com o marido Philip Schneider.

Hilary publicou uma foto encantadora em que segurava os primogênitos no colo e olhava para o pôr do sol em uma paisagem paradisíaca.

“Não foi fácil. Mas menino (e menina!) valeu a pena. Feliz Páscoa! Postando diretamente do Céu”, escreveu a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, diversas celebridades se manifestaram e desejaram felicidades! “Parabéns”, escreveu Viola Davis. E a atriz Sharon Stone comentou: “Deus te abençoe, amor. Esta é a jornada mais extraordinária, muito feliz por vocês”.

Os seguidores da artista também adoram a novidade e celebraram nos comentários! “Muito feliz por você e Philip”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Parabéns mamãe! Que presente”.

Nasceu!

Quem também deu à luz neste fim de semana foi a model Daniella Sarahyba, que anunciou o nascimento de seu terceiro filho, Armando.

Em suas redes sociais, modelo compartilhou uma foto com o novo herdeiro no colo, fruto de seu relacionamento com o empresário Wolff Kabim.