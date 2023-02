Gui Araújo posa com filha de Karoline Lima e fãs brincam: “Militão está espumando”

Gui Araújo compartilhou um momento fofo com a enteada, filha de Karoline Lima e Éder Militão, e os fãs reagiram

Desde que assumiram o namoro, Gui Araújo (35) e Karoline Lima (26) não se desgrudam! Mas nesta segunda-feira, 06, os holofotes foram todos para Cecília, fruto do relacionamento entre Karoline e o jogador de futebol Éder Militão (25), já que Guilherme compartilhou um registro fofo com a enteada e a web foi a loucura nos comentários, brincando com a relação.

No clique publicado no Twitter, Gui Araújo segura a pequena no colo enquanto beija seu rosto. Na outra mão, o ex-peão carrega um saco de carvão. Na legenda do registro fofo, o participante do 'De Férias com o Ex' brincou com os itens que estava levando para um churrasco: “Traz só o necessário.”, e fez referência a Cecília como uma de suas prioridades.

Nos comentários do clique, os fãs falaram sobre a paternidade da pequena: “Se brincar, o Gui já segurou a Ceci no colo mais do que o próprio Militão.”, criticou uma fã. “Militão tá espumando uma hora dessas.”, disse outro. “Pai é quem cria”, opinou mais um. Alguns seguidores também elogiaram o ex-Fazenda: “Se um dia critiquei não lembro”, “Guilherme com criança é tudo”, comentaram.

Karoline Lima e Gui Araújo assumem namoro: ‘A vida é mais fácil ao seu lado’

Depois de muitas especulações, Karoline Lima e Gui Araújo revelaram que estão namorando. O casal fez várias várias viagens juntos e levantava suspeitas com cliques fofos nas redes sociais, mas só no último sábado, 4, a influenciadora decidiu abrir o jogo e se declarar publicamente para o amado.

“Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o Gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras”, se derreteu nas redes sociais.