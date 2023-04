Gravidíssima, Daniella Sarahyba revela detalhes do parto do terceiro filho

Na reta final da gestação, a modelo Daniella Sarahyba abre o coração sobre o plano de parto: “Do jeitinho que Deus programou pra mim!”

Grávida de 9 meses, Daniella Sarahyba (38) abriu o coração com suas seguidoras na última segunda-feira, 03, e revelou detalhes do plano de parto de seu terceiro filho, que se chamará Armando. O pequeno é fruto do relacionamento com o empresário Wolff Klabin. Os dois também são pais de Rafaella, de 11 anos, e Gabriella, de 8 anos.

Com um vídeo publicado em seu Instagram, a morena relembrou detalhes do parto de suas duas filhas, e explicou que durante a primeira gestação não teve dilatação, por isso, precisou passar por cesárea. Já na segunda gravidez, ela também optou pela cirurgia: "No pós da Gabriella eu senti muita dor, parecia que eu estava sendo esfaqueada”, a modelo desabafou.

Por conta de sua experiência prévia, Daniella contou que também planeja uma cesárea para seu terceiro parto, embora tenha sentido muita dor nas últimas recuperações: “Vamos ver como vai ser com o bebê Armando”, Daniella relatou durante o vídeo e explicou que recebeu orientação médica para fazer sua escolha.

Na legenda, ela se derreteu e mostrou a ansiedade pela chegada do pequeno: "Que meu bebê venha com muita saúde e que o parto seja do jeitinho que Deus programou pra mim! Falta muito pouco!", escreveu na publicação, que ganhou apoio de várias mamães nos comentários: “Que seja como você se sente segura”, disse uma seguidora.

