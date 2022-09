Grávida, Virginia Fonseca mostra o barrigão em momento fofo com Zé Felipe e Maria Alice

Influenciadora digital Virginia Fonseca mostra barrigão de gravidez ao curtir dia em meio à natureza com o marido, Zé Felipe e a filha, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) está radiante à espera da segunda filha com o cantor Zé Felipe (24) e encantou a web ao compartilhar um lindo momento em família!

Curtindo dia em meio à natureza em viagem recente a Bonito, no Mato Grosso do Sul, a empresária posou ao lado do maridão e da primogênita do casal, a pequena Maria Alice (1) durante banho de rio.

Grávida de sete meses da segunda filha com o filho de Leonardo (59), que se chamará Maria Flor, a loira surgiu de biquíni fio-dental mostrando o barrigão e o bumbum e dividiu o lindo clique com seus seguidores, que se derreteram pela família.

"Só porque bateu muita saudade desse final de semana com vocês!!! Minha família que amo mais que tudo, minha maior conquista. Que Deus continue nos abençoando e nos livrando de todo o mal sempre, amém", declarou ela.

"Amémmmm, meu amor. Eu amooo vocês demaisssss", disse Zé nos comentários. "Coméquifaz pra ter esse bronze gente pelamor me ensina quero a resposta meio dia na minha mesa brigada beijo amo vocês", brincou Fernanda Gentil. "Família linda", "Lindos demais", "Deus abençoe", disseram os fãs.

Neste domingo, 04, Virginia publicou um vídeo encantador de Maria Alice falando "mamãe". "Só pra deixar registrado ela me imitando e falando “mamãe”!! Minha princesinha maisss inteligente da vida", babou Virginia.

Virginia Fonseca alfineta Multishow após Zé Felipe não ser indicado a prêmio

Recentemente, Virginia Fonseca se manifestou na web ao ver que Zé Felipe não está entre os artistas indicados ao Prêmio Multishow. A famosa usou as redes sociais para se manifestar sobre o cantor não ter sido indicado a nenhuma categoria. Em tom de deboche, ela alfinetou os diretores da premiação, "@Multishow senti falta do Zé Felipe em pelo menos UMA categoria!! Mas enfim, vamos esperar ano que vem, às vezes ele possa ser indicado", declarou a influencer.

