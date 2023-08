Grávida, Serena Williams derrete web ao exibir seu barrigão: "Destinada"

A tenista profissional Serena Williams está esperando sua segunda filha com o empresário Alexis Ohanian; confira fotos da mamãe!

À espera de sua segunda filha, a tenista profissional Serena Williams derreteu seus seguidores com nova publicação. Em seu Instagram, a atleta lendária encantou a todos ao mostrar os avanços de sua gestação, fruto de seu relacionamento com o empresário Alexis Ohanian.

De conjunto verde e amarelo, Serena posou em frente à janela de sua casa e exibiu seu barrigão aos fãs. "Esperei muito tempo... Para este momento chegar... Estou destinada a qualquer coisa", escreveu a tenista na legenda da publicação.

Muito querida por todos, ela recebeu vários comentários amorosos na publicação, incluindo emojis da empresária Paris Hilton e da supermodelo Naomi Campbell. "Maravilhosa", escreveu um fã. "Mama, você é linda! Mostre isso…", disse outro. "Muito linda e poderosa", enalteceu mais um. "Lhe desejo tudo de bom e um parto seguro", disse seguidor.

O anúncio da gravidez foi feito em maio de 2023, quando a mãe da pequena Olympia, de 5 anos, exibiu sua barriguinha pela primeira vez em público. Ao lado de seu marido, Serena arrasou comum look que marcava sua silhueta para contar a grande novidade a todos.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)

O chá de bebê luxuoso de Serena Williams

No primeiro dia de agosto, Serena Williams surpreendeu a todos ao compartilhar os detalhes de seu chá revelação no YouTube. O evento contou com decoração arco-íris e looks de verão, onde a atleta apostou em uma regata cropped que deixava sua barriga à mostra e uma saia rosa e branca.

No vídeo, o momento da revelação começa com Serena, seu marido Alexis e a filha Olympia em frente a um bolo. Todos no evento esperavam que o recheio dentro do bolo seria azul ou rosa e indicaria se o segundo filho do casal seria menino ou menina.

Contudo, para a surpresa de todos, quando Alexis tirou um pedaço do bolo, o recheio era amarelo. A revelação deixou todos confusos, mas logo surgiram drones no céu em frente a casa da família, exibindo a mensagem: "É uma menina".