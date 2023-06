Grávida de gêmeos, Bárbara Evans se derrete ao exibir a barriga: “Meus meninos”

Modelo Bárbara Evans celebra gestação dos gêmeos e encanta ao mostrar a barriguinha em crescimento

A modelo Bárbara Evans está radiante com a gestação dos gêmeos, os meninos Álvaro e Antônio, frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Na manhã desta quinta-feira, 15, a loira se derreteu ao mostrar que a barriguinha já está aparecendo no final do primeiro trimestre da gravidez.

A filha da apresentadora Monique Evans publicou um vídeo em seu stories do Instagram para compartilhar a evolução da barriga em sua segunda gestação. Bárbara, que também é mãe da pequena Ayla, de 1 ano, levantou o pijama ainda deitada e mostrou que os bebês já estão apontando em seu abdômen sequinho.

Apaixonada, a mamãe dos gêmeos acaricia a região e se derrete com o crescimento dos pequenos: “11 semanas dos meus meninos”, Bárbara escreveu e acrescentou dois emojis azuis na legenda do registro fofo. Vale evidenciar que o número de semanas equivale ao terceiro mês da gestação.

Bárbara Evans mostra barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Bárbara e o marido se conheceram por meio de uma amiga em comum. Entre idas e vindas, o casal oficializou a cerimônia com um festão no ano passado, alguns meses após a chegada da primeira herdeira. Em 15 de maio deste ano, a modelo revelou a gravidez dos gêmeos para os fãs e contou que a gestação é fruto de uma fertilização in vitro.

SIMM!! Nossa família está aumentando!!

Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!!

Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha 😍

Estamos grávidos de gêmeos!!

Dois meninos 👶🏻👶🏻💙💙

Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso!!! pic.twitter.com/DFWQ2BdLFd — Bárbara Evans (@barbaraevans22) May 15, 2023

