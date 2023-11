Grávida, Bárbara Evans se espanta com barrigão explodindo: “Olha isso”

Tá gigante! Bárbara Evans fica em choque com o tamanho do barrigão na reta final da gestação dos gêmeos, Álvaro e Antônio

A modelo Bárbara Evans está prestes a conhecer seus filhos gêmeos, os pequenos Álvaro e Antônio. Mas enquanto o tão sonhado encontro não acontece, a loira fica cada dia mais chocada com o crescimento do barrigão! Na última quarta-feira, 22, a influenciadora usou as redes sociais para contar que estava chocada com o tamanho.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bárbara apareceu sentada exibindo o barrigão em um ângulo diferente enquanto usava apenas um top: “Gente, olha essa vista daí! Tá apertando, olha isso”, a modelo ficou espantada com o tamanho barrigão. Ela ainda subiu a lingerie para mostrar o outro lado do abdômen 'explodindo'.

Bárbara Evans fica chocada com o tamanho do barrigão da segunda gestação - Reprodução/Instagram

Na sequência, a modelo se derreteu ao mostrar sua primogênita Ayla, que tem apenas um aninho, e apareceu brincando com os bebês ainda no forninho: “Dá um beijo nos seus irmãos! Quem está aqui? Cadê o Álvaro e Antônio? Chama eles”, Bárbara derreteu enquanto a pequena acariciava seu barrigão e mostrou que está ansiosa para a chegada dos meninos.

Bárbara Evans mostra a filha 'brincando' com os irmãos gêmeos - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que os três herdeiros de Bárbara são frutos de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. O casal oficializou a cerimônia com um festão no ano passado, apenas alguns meses após a chegada da primeira herdeira. Pouco tempo depois, eles anunciaram a gestação dos meninos, que são frutos de uma fertilização in vitro.

“Nossa família está aumentando!! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês, que estamos grávidos de novo!! Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha! Estamos grávidos de gêmeos!! Dois meninos. Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso o tempo todo!!”, a loira escreveu ao revelar a gravidez em seu perfil no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans enfrentou dificuldades na gravidez:

Apesar de estar radiante com a chegada dos gêmeos, Bárbara Evans faz questão de mostrar que nem tudo são flores! Na última terça-feira, 21, a loira usou seu stories do Instagram para contar que está tendo algumas dificuldades para dormir e se alimentar na reta final da gestação, além de ter sido diagnosticada com uma virose.

"Depois de levantar oito vezes para ir ao banheiro, perdi o sono, sendo que fui dormir uma da manhã. A dor na região da costela está doendo demais. Minha médica disse que são as costelas abrindo devido ao tamanho da barriga", ela desabafou sobre as dores, mas logo agradeceu por os meninos estarem bem e com muita saúde.