Gabi Luthai desabafa sobre pressão em se tornar mãe após os 30 anos: "Caos"

Poucos meses após o nascimento de seu filho, Gabi Luthai desabafa sobre pressão em se tornar mãe após completar 30 anos; confira!

A cantora Gabi Luthai usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, para fazer um desabafo com seus fãs. Em conversa com seus seguidores, a esposa de Teo Teló, irmão de Michel Teló, falou sobre a pressão para se tornar mãe após completar 30 anos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus fãs. E um de seus seguidores logo lhe questionou sobre o tópico. "Como explicar o caos dos 30 anos e ter que se decidir logo entre querer ou não ser mãe?", escreveu o internauta.

Sincera, Gabi, que recentemente se tornou mãe de Pietro, primeiro filho do casal, desabafou sobre como o tempo é ingrato com as mulheres. "Nem me fale. A idade biológica não acompanha a evolução da sociedade. Hoje em dia podemos sonhar com carreira, realização profissional, mas os óvulos etão lá... decrescendo e ficando cada vez mais escassos", desabafou a artista, que completou 31 anos em março.

Ela ainda compartilhou uma reflexão que teve sobre sua carreira e relacionamento recentemente. "Esses tempos li um negócio que me deixou pensativa... Em algum post sobre minha gravidez, um cara comentou algo como 'Gabi tinha tudo para ser uma grande artista, mas virou esposa do irmão do Teló'. E por acaso é ofensa querer um casamento saudável?", iniciou.

E continuou: "Só porque estou de "licença maternidade' e quero ser uma mãe massa pro meu filho, não significa que abandonei minha carreira de cantora... São fases... a hora de voltar pros palcos vai chegar, por enquanto quero estudar sobre bebês e dar muito tetê pro meu filho".

Por fim, Gabi compartilhou uma foto de seu filho e se mostrou feliz com sua decisão, prometendo que irá retomar sua carreira eventualmente. "Ah o tempo... o tempo não volta! Os óvulos também se vão... a voz continua aqui, a habilidade de escrever também. Daqui a pouco eu foco nisso", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Gabi Luthai abre o jogo sobre relação com Teo Teló após o nascimento do filho

No fim de maio, Gabi Luthai abriu o jogo sobre a sua vida após o nascimento de Pietro, seu filho com Teo Teló. Ela contou como anda a sua relação com o marido e a adaptação à amamentação do herdeiro.

Ao ser questionada se mudou sua visão sobre o marido, ela confirmou. "Fiquei muito mais apaixonada e admirada, mas isso porque ele é um superpai, se não fosse, perderia a admiração, simples assim", afirmou.

Então, ela contou sobre a amamentação do filho recém-nascido. "Atualmente, estou amamentando, sem fórmula nem nada. Pretendo seguir assim pelo tempo que for preciso. No começo, tive leves fissuras, mastite. Ele teve que fazer frenectomia [uma cirurgia no freio lingual], tivemos um período de translactação [amamentação com sonda] pós procedimento", revelou Gabi.