Gabi Luthai abre o jogo sobre relação com Téo Teló após o nascimento do filho

Gabi Luthai responde perguntas dos fãs sobre a sua vida após o nascimento do filho e cita a sua relação com o marido, Téo Teló

A cantora Gabi Luthai surpreendeu ao responder perguntas dos fãs sobre a sua vida após o nascimento do filho, Pietro, fruto do casamento com Téo Teló. Ela contou como anda a sua relação com o marido e a adaptação à amamentação do herdeiro.

Ao ser questionada se mudou sua visão sobre o marido, ela confirmou. "Fiquei muito mais apaixonada e admirada, mas isso porque ele é um superpai, se não fosse, perderia a admiração, simples assim", afirmou.

Então, ela contou sobre a amamentação do filho recém-nascido. "Atualmente, estou amamentando, sem fórmula nem nada. Pretendo seguir assim pelo tempo que for preciso. No começo, tive leves fissuras, mastite. Ele teve que fazer frenectomia [uma cirurgia no freio lingual], tivemos um período de translactação [amamentação com sonda] pós procedimento", afirmou ela.

Por fim, Gabi contou sobre a preparação para o parto normal. "Treinei todos os dias, até um dia antes de ele nascer. Também fiz pilates e fisioterapia pélvica, com exercícios específicos. Li e estudei bastante sobre o parto normal. Criei um plano de parto e tentei segui-lo, porque obviamente você não controla muita coisa (risos), talvez você controle sua própria mente, o que faz toda diferença", declarou.

Gabi Luthai revela que o filho recém-nascido enfrenta disquesia

No último mês, Gabi Luthai abriu o coração sobre as dificuldades dos primeiros dias com o filho recém-nascido, Pietro, que tem apenas uma semana de vida. Em suas redes sociais, a cantora e influenciadora digital revela que o pequeno está enfrentando disquesia, uma condição comum, mas desafiadora.

Através dos stories do Instagram, Gabi desabafou sobre os sintomas do menino, que é fruto de seu relacionamento com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló: “A realidade de quem está mais sensível do que nunca”, disse a influenciadora ao compartilhar uma foto em que aparece posando no espelho com cara de choro.

Na sequência, a cantora desabafou sobre o diagnóstico: “E eu estou sofrendo porque ele está tendo disquesia. E eu sei que estou fazendo de tudo que posso para ajudá-lo”, ela lamentou a condição do pequeno, a disquesia, um distúrbio gastrointestinal que é caracterizado pela dificuldade de evacuar, mesmo com vontade.