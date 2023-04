Gabi Brandt surpreende ao anunciar o nome do terceiro filho

Mãe de Davi e Henri, influenciadora Gabi Brandt revela a escolha do nome do terceiro filho, fruto do relacionamento com Saulo Pôncio

A influenciadora digital Gabi Brandt (27) usou as redes sociais na segunda-feira, 10, para anunciar a escolha do nome de seu terceiro filho.

Na reta final da gravidez, a mamãe coruja surpreendeu os seguidores com uma publicação contando sobre o nome do bebê que está esperando, fruto do relacionamento com Saulo Pôncio (27), com quem tem Davi, de 3 anos, e Henri, de 2 anos.

O pequeno vai se chamar Beni. Ao anunciar a novidade para os fãs, Gabi publicou um álbum de fotos em preto e branco com os herdeiros, exibindo o barrigão à espera do caçula. "Davi, Henri e Beni", escreveu na legenda do post.

Na última imagem da sequência, Gabi compartilhou o significado do nome Beni. "Filho da mão direita", "O bem-amado", "Filho da felicidade", "O que vai bem", "Abençoado"; "Forte como um urso", diz a imagem.

A escolha acabou dividindo opiniões na web. "Beni, que nome mais lindo", "Gabi nasceu pra ser mãe e que nome mais lindo", "Amei o nome", "Perfeita a escolha do nome", elogiaram. "Como é o nome todo? Naldo Beni", "Gente, o nome é um apelido? É isso mesmo?", dispararam alguns internautas.

Confira o post do anúncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)

Gabi Brandt atualiza fãs sobre sua gestação e fala sobre o peso

Recentemente, Gabi Brandt atualizou os fãs sobre a gestação ao responder a caixinha de perguntas do Stories do Instagram. Ela já é mãe de Davi e Henri com Saulo Pôncio. O casal está separado desde janeiro de 2022.

Entre outras perguntas, ela confirmou o tempo de gravidez, quando o bebê nasce e falou sobre o aumento de peso, "Você ganhou quantos quilos nas gestações?", quis saber um internauta. "Davi:12 quilos. Henri: 14. Baby 3: contando ainda", disfarçou a influenciadora. "Gabi, o bebê é para quando?", perguntou outra fã. "Maio", avisou ela, que ilustrou as respostas com várias fotos da barriguinha.

A influencer também negou ser mãe solo: "O termo 'mãe solo' engloba aquela mãe que cuida, alimenta e é a única responsável física, social, sentimental e financeiramente por aquela criança. 18 de jul. de 2022", disse ela, citando um artigo da internet. "Então não. O papai é presente na vida deles em todos os sentidos!", garantiu ela em meio a rumores.

