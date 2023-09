Fiorella Mattheis curte passeio com o filho na orla do Rio de Janeiro

Mãe de primeira viagem, Fiorella Mattheis leva o filho de seis meses para dar um passeio na orla do Rio de Janeiro

A atriz Fiorella Mattheis aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 4, para curtir um passeio com seu filho, Roberto, fruto do casamento com o empresário Roberto Marinho Neto.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi durante uma caminhada na orla carioca acompanhados de um segurança.

A mamãe coruja surgiu com look de ginástica enquanto empurrava o carrinho do herdeiro. O bebê está com seis meses de vida e a atriz acaba de comemorar uma conquista em sua maternidade. Nas redes sociais, ela comentou sobre a felicidade de completar seis meses de amamentação exclusiva do seu filho.

"Hoje completamos o marco de 6 meses de amamentação exclusiva! É um dia para se comemorar a vida do meu bebê e também comemorar essa fase tão importante de aleitamento materno, minha incansável dedicação, privação… e mais, nossa conexão única. Os primeiros 20 dias foram bem difíceis… dor, rachadura, hiperlactação, mas com o apoio do meu marido, minha mãe, minha sogra e da Nath, minha consultora de amamentação, aguentei firme cada vez que ele pegava! Eu ia até a lua de dor… e parece que, como num passe de mágica a coisa começa a fluir e amamentar vira um grande prazer! E daí pra frente só vem coisa boa! Coisa muito boa: carinhos, beijos, mãozinha nas costas, mãozinha no peito, olho no olho…. Afffff! Não existe nada mais incrível do que poder alimentar seu bebê exclusivamente de você. É muito poderoso ver as coxinhas crescendo, as bochechas enchendo rs… cada dobrinha... Sem contar na parte da saúde, posso prover o melhor alimento pro meu filho!", disse ela.

E completou: "Eu nunca idealizei a amamentação e confesso que sabia mto pouco até me deparar com ele agarrado no meu peito! Fui surpreendida todos os dias, até doo leite, quem diria! Me sinto extremamente abençoada. E, por onde eu passo, levanto essa bandeira! E seguimos com aleitamento. As frutinhas estão chegando no pedaço e já bate uma nostalgia de tudo que vivemos juntos, nós três, pela primeira vez! Vá mais devagar senhor tempo!".

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

FILHO NASCEU EM FEVEREIRO

Roberto Júnior é o primeiro filho da atriz, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto, um dos principais herdeiros do Grupo Globo. A atriz escolheu ficar longe da vida pública durante a gestação para conseguir viver os primeiros meses sem os holofotes de sua vida de famosa.