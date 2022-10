Filho de Kayky Brito rouba a cena ao posar com a tia, Sthefany Brito: ''Quanta fofura''

Atriz Sthefany Brito se derrete ao compartilhar fotos fofíssimas com o sobrinho, Kael, filho de Kayky Brito

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 13h25

A atriz Sthefany Brito (35) encheu seu feed de amor ao dividir cliques encantadores com seu sobrinho, filho de Kayky Brito (34)!

O pequeno Kael, de 10 meses, fruto do relacionamento do ator com a jornalista e influencer Tamara Dalcanale, esbanjou fofura nas redes sociais da tia. Nas imagens, publicadas no Instagram, o bebê apareceu com um sorrisão no rosto ao posar no colo de Sthefany, que se declarou para o pequeno.

"O gordinho nem foi embora e já estamos com saudade…", se derreteu Sthefany Brito ao legendar o post.

"Faminto", brincou Kayky nos comentários da postagem. "Aí que fofura", "Que delícia de sorriso. Que papai do céu abençoe e proteja, sempre", "Quanta fofuraa", "Bebê mais fofo", "Que neném mais lindo", "Que lindeza", "Coisa lindaaa", "Que lindo, meu Deus", elogiaram os seguidores.

Vale lembrar que Sthefany é mãe de Antonio Enrico, de um aninho, fruto do relacionamento com Igor Raschkovsky. Recentemente, a web comparou Enrico com o tio, Kayky. "Pariu seu irmão né!? Kkkkk", brincou a atriz Milena Toscano ao ver as fotos de Kayky com o garotinho.

Confira as fotos de Sthefany Brito com o filho de Kayky Brito:

