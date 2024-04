Luca, filho caçula de Claudia Raia, mostra veia artística em cliques encantadores de momento de diversão com a mãe; confira!

Parece o caçula de Claudia Raia já está seguindo os passos artísticos da mãe. Nesta quarta-feira, 10, Luca, filho da atriz com Jarbas Homem de Mello, surgiu dividindo um momento super fofo com sua mãe nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Claudia compartilhou alguns cliques de seu herdeiro de 1 ano, que apareceu apenas de fralda e se divertindo muito com tintas. Com um pincel na mão, Luca pintou vários desenhos e ainda se esbaldou na diversão, aproveitando para espalhar tinta por todo seu corpo. A famosa ainda apareceu toda sorridente ao dividir esse momento com o pequeno.

"Um neném artista", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos cliques e elogiaram o bebê. "Assim as titias piram, tão pequenininho e já aprendendo pintar", disse um internauta. "Um tatuador! Haha Coisa linda, Benza Deus!", escreveu outro. "Que guri mais lindinho", elogiou mais um.

Confira a publicação:

Claudia Raia opina sobre futuro do filho caçula na vida artística

Curtindo a nova maternidade de Luca, a atriz Claudia Raia tem visto com frequência comentários de que o bebê tem tudo para seguir carreira artística. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz opinou sobre o tema e refletiu a criação de seus outros filhos, Sophia Raia e Enzo Celulari.

"Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística. Tanto eu quanto Jarbas queremos que ele Luca seja feliz e que faça suas próprias escolhas tendo a certeza de que vamos apoiá-lo sempre", disse a artista.

"Sempre um desafio! Mas a gente vai aprendendo a equilibrar os pratinhos todos – e não são poucos. Enzo e Sophia cresceram na coxia, nos camarins. Com Luca, não é diferente. Enquanto ensaiávamos 'Tarsila, A Brasileira', ele ia nos visitar de tarde, ficava um pouco com a gente. Agora, ele vai nos visitar às vezes no final de semana, que é quando apresentamos dois espetáculos por dia. É sempre uma alegria tê-lo ali. O elenco também adora a presença do Luca, vira uma grande festa. Voltar a trabalhar não foi fácil, mas foi uma escolha consciente. Eu amo trabalhar, amo meu ofício. Sei que volto para casa uma mãe melhor, inclusive", concluiu.

