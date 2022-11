Filha do humorista Shaolin anuncia o nascimento da filha, Giovana

Filha do humorista Shaolin, Gaby Victorio dá à luz uma menina e o irmão, o ator Lucas Veloso, celebra a chegada da bebê

A jovem fisioterapeuta Gaby Victorio, que é filha do humorista Shaolin, já está com a filha, Giovana, nos braços. Ela deu à luz nesta quarta-feira, 30, uma menina, fruto do casaemtno com Diego César.

Nas redes sociais, o marido dela celebrou o nascimento da filha ao mostrar uma foto da família ainda na sala de parto. “Nossa menina chegou! Obrigado, meu Deus, por ela vir com saúde. Nossa Giovana chegou”, disse ele.

Por sua vez, o ator Lucas Veloso, que também é filho de Shaolin, comemorou o nascimento da sobrinha. “Que Deus abençoe essa luz que acaba de chegar! Titio te ama. Vou botar muita manha e vocês que lutem, Gaby e Diego”, disse ele nas redes sociais.

O humorista Shaolin faleceu aos 44 anos, em 2016, ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

