Filha de Tiago Leifert invade vídeo do pai e rouba a cena

Tiago Leifert exibe novo vídeo da filha, Lua, invadindo uma live: 'Ainda em tratamento'

O apresentador Tiago Leifert explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo vídeo de sua filha, Lua, fruto do casamento com Daiana Garbin. O artista exibiu o momento em que a filha invadiu uma live que o pai estava fazendo com seus amigos.

No vídeo, Lua apareceu correndo atrás do pai e também acenou e deu 'oi' para a câmera. Na legenda, Leifert contou que a filha continua o seu tratamento contra o câncer nos olhos.

“E para vocês que perguntaram como tá a Lua: tá bem! Ainda em tratamento, ainda na luta, mas tá bem. E invadindo lives”, disse ele na legenda.

Nesta semana, Tiago e Daiana contaram que a filha está em tratamento contra o câncer há um ano. Assim, eles decidiram lançar uma iniciativa para incentivar a conscientização contra o Retinoblastoma, que é o tipo de câncer da filha deles. Eles comentaram que a data exata do primeiro ano de tratamento da herdeira cai muito perto do Dia Nacional do Combate ao Retinoblastoma e, por isso, eles resolveram preparar a campanha sobre a doença rara.

"De Olho nos Olhinhos. Assim passamos os últimos meses aqui em casa, atentos. Nossa Lua vai completar 1 ano de tratamento e decidimos lançar uma campanha de conscientização sobre o Retinoblastoma. Precisamos que vocês nos ajudem a espalhar INFORMAÇÃO! Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Temos que ficar de OLHO NOS OLHINHOS!", alertaram eles.

