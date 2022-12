Ex-noiva de Gabriel Diniz, Karoline Calheiros exibe a barriga de grávida

Esperando o nascimento do primeiro filho, Karoline Calheiros encanta ao colocar a barriga de grávida para jogo

A influenciadora digital Karoline Calheiros – que era a noiva do cantor Gabriel Diniz na época da morte dele em 2019 – encantou seus fãs ao mostrar a sua barriga de grávida. Ela está esperando o nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Tom Santos.

Nesta semana, ela surgiu com a barriguinha à mostra ao curtir um evento de festa do pijama e mostrou a foto de sua nova silhueta.

Karoline e Tom se casaram em setembro deste ano em uma cerimônia romântica e mostraram os detalhes nas redes sociais.“Amor, amor, amor e mais nada!”, disse ela ao mostrar as fotos do seu casamento. O marido dela também fez uma homenagem para a jovem. “Te amo, meu amor! Obrigado por me fazer o homem mais feliz desse mundo! Tudo foi incrível! Só de imaginar que não tínhamos nada a ver, estou muito feliz em casar com a mulher da minha vida”, disse ele.

