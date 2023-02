Ex-marido de Jennifer Lopez, Marc Anthony, anuncia que vai ser pai pela sétima vez

Marc Anthony se casou recentemente com a modelo Nadia Ferreira

Recém-casado, Marc Anthony (54) aproveitou o Valentine 's Day, o dia dos namorados da gringa, para anunciar que vai ser pai pela sétima vez! O cantor compartilhou a notícia duas semanas após o seu casamento com Nadia Ferreira (23) em Miami.

O cantor e a ex-Miss Paraguai compartilharam a notícia por meio de uma postagem conjunta no Instagram. Na foto o casal aparecia com a mão na barriga da modelo exibindo as alianças

Na legenda do post o casal escreveu: “Melhor presente de dia dos namorados!!! Obrigado, Deus, por esta grande bênção em nossas vidas”.

Nos comentários, amigos e fãs parabenizaram o casal pela gravidez, incluindo o cantor Maluma que festejou a notícia: “Amo vocês!”.

O bebê é o primeiro filho de Nadia e o sétimo de Anthony, que além dos gêmeos Max e Emme, de 14 anos, com JLo, também é pai de Arianna Muniz e Chase Muniz com Debbie Rosado, Christian e Ryan com sua ex-esposa e ex-Miss Universo Dayanara Torres.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Jennifer Lopez teria ficado irritada com o ex-marido

Quando o cantor se casou em janeiro, não ficou claro se os gêmeos que o cantor tem com Jennifer Lopez (53) teriam atendido a cerimônia. Mas segundo uma fonte que revelou para o jornal “The New York Post”, J-Lo não autorizou a viagem dos filhos, porque não gostou da forma como ela e os adolescentes ficaram sabendo do casamento do pai: Pela imprensa!

Uma fonte comentou que o mínimo que Jennifer queria era que ele tivesse conversado com os filhos, e com ela também sobre seu casamento. Porém, aparentemente, o cantor de salsa não o fez, e isso deixou a cantora aborrecida.

“Para Jen é um motivo poderoso… ela não ficou feliz com Marc. Ela não entende sua decisão precipitada”,explicou a fonte. Outro informante acrescentou ao portal "Suggest" que Jennifer ‘não confia em Nadia’ e não quer a convivência de seus filhos com a mulher de 23 anos.

A publicação afirma que os filhos de Jennifer ainda não conhecem a nova esposa do pai.