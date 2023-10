Ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio deixam a maternidade com a filha recém-nascida

Ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio posam sorridentes com os dois filhos na porta da maternidade

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Elieser Ambrosio já estão em casa com a filha caçula, Victoria. A bebê nasceu nos dia 17 de outubro em uma maternidade de São Paulo. Agora, nesta sexta-feira, 20, a família deixou a maternidade na companhia do filho mais velho deles, Bento, de 3 anos.

Os pais corujas posaram com looks combinando na saída da maternidade. Kamilla e Elieser usaram looks na cor rosa, enquanto os filhos surgiram com modelitos vermelhos.

Fotos: Leo Franco / AgNews

O nascimento de Victoria foi anunciado pelos pais com um post nas redes sociais com fotos do parto. "17/10/23. Nossa Victoria nasceu cheia de saúde! Glórias a Deus! Não existe amor maior! Só quero agradecer a todos que estiveram conosco neste momento tão surreal de inesquecível! A toda equipe médica @cristinagennari maravilhosa! A maternidade mais especial pra nós @hmsantajoana ! A nossa fotógrafa incrível @fernandatoigofoto ! Obrigada, foi tudo perfeito!", escreveram.

Vale lembrar que os dois se conheceram durante o BBB 13 e construíram uma linda família.

View this post on Instagram A post shared by Kamilla Salgado (@kamilla_salgado)

Michelle Loreto exibe foto da filha

Michelle Loreto, de 43 anos, postou uma nova foto ao lado da sua filhaAurora, nascida no último sábado, 07, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. Além da foto com a recém-nascida, fruto de sua relação com o diretor Alexandre Mattoso, de 48.

Na foto Michelle aparece de cara lavada com a pequena em seus braços. "A melhor imagem dos últimos dias pra mim é essa: com esse abraço gostoso, zero maquiagem, cabelo preso e camisola o dia todo. É a paz mais profunda que já senti. Mesmo quando tudo está um caos", refletiu sobre o momento na legenda da publicação.

Os seguidores da apresentadora aplaudiram ela por mostrar a realidade da maternidade: “Parabéns por mostrar a vida real sem maquiagem. Afinal, o amor de mãe é filha é o que importa na foto!”, escreveu uma, “Michelle, você é Linda de qualquer jeito. Os primeiros dias são assim mesmo e muito Bom Ser Mãe”, elogiou outra, “Quanto amor...que a Aurora traga ainda mais alegria para sua vida”, desejou uma terceira.