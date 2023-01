Ex-BBB Renan Oliveira anuncia que está esperando seu primeiro filho

Renan Oliveira, participante do BBB 16, revelou que será pai pela primeira vez ao lado da modelo Julia Melo

Vem bebê por aí! O modelo e ex-BBB Renan Oliveira (36) anunciou em suas redes sociais que está à espera do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com a também modelo Julia Melo: “Estamos grávidos”, contaram os novos papais do pedaço em uma publicação nas redes sociais com muito entusiasmo.

Renan fez o anúncio com uma foto acompanhado da amada, segurando os sapatinhos do futuro herdeiro: “17 semanas desse amor que vem crescendo dentro de nós; 17 semanas do maior presente que poderíamos receber; 17 semanas da maior mudança nas nossas vidas; 17 semanas de nós 3”, escreveu na legenda.

A boa notícia foi recebida com uma chuva de positividade de outras celebridades: “Parabéns irmão!! Que Deus abençoe muito vocês!”, comentou o empresário Erasmo Viana (36), seguido de muitos emojis apaixonados, deixados pelo modelo e ex-namorado da BBB Sarah Andrade (33), Lucas Viana (31).

Vale relembrar a trajetória do participante, que vivenciou a edição de 2016 do reality show da Globo: Renan Oliveira teve uma participação polêmica e marcou a temporada ao receber um tapa de Ana Paula Renault (41), o que levou a expulsão da sister por agressão física, que, na época, era uma das favoritas dos espectadores.

