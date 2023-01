Esposa de Júnior Lima desabafa sobre desafios da maternidade: “Muita privação”

Esposa de Júnior Lima, Monica Benini conta como está sendo cuidar de duas crianças pequenas ao mesmo tempo

Esposa do cantor Júnior Lima (38), a modelo Monica Benini (37) fez um desabafo sobre os desafios de criar dois filhos pequenos ao mesmo tempo.

Os dois herdeiros do casal, Otto (05) e Lara (01) tem uma curta diferença de idade. Nas redes sociais, Monica foi questionada se acreditou que enlouqueceria por cuidar de duas crianças.

Sincera, ela respondeu que sim e confessou que o último ano foi marcado por algumas privações.

“Achei sim [que iria enlouquecer] algumas vezes. Esse meu primeiro ano com a Lara foi muito desafiador, tive muita privação de sono e nada me desestabiliza emocionalmente mais do que isso. Mas eu também sei que tudo são fases e acho que isso é o que me deixa mais tranquila”, iniciou ela.

Monica também contou que ela e o irmão de Sandy (39) não pretendem aumentar a família e garantiu que tem tomado todos os cuidados e acha difícil uma gravidez indesejada acontecer.

“Eu tenho bem consciente dentro de mim que não desejo mais ter filhos. Eu e meu marido tomamos todos os cuidados que nos cabe. Não vejo nenhuma possibilidade de engravidar 'no susto' porque não estou dando nenhum mole”, disse.

Monica Benini faz relato sobre noites sem dormir ao lado da filha: "Muito cansada"

"Estamos vivendo, eu e minha menina, um momento de transição de sono, aqui dentro do nosso universo. Nos últimos tempos, as noites de sono têm sido muito, mas muito desafiadoras. Inúmeros despertares, movimentos e falas onde a vontade genuína era só fechar os olhos e dormir por horas a fio. Tenho ficado muito cansada. E reparado muito nisso", relatou Monica Benini.

"É curioso que enquanto a gente tende a reparar no cansaço (porque privação de sono é algo que desestrutura completamente qualquer ser humano), uma vida acontece. É a palavrinha nova que sai sem compromisso, são os passinhos que vão ganhando mais equilíbrio, é o jeitinho novo de mandar beijos, a comida que entrou no cardápio… um mundo de descobertas em uma pessoinha que desconfio carregar em si toda a fofura do mundo", finalizou.