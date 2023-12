Ela tá crescendo! Viih Tube mostra primeiros dentinhos de Lua di Felice

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou vídeo fofo tomando café da manhã com sua filha com Eliezer e dentinhos chamaram atenção

Ela tá crescendo rápido! Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo da bebê Lua di Felice, sua filha com Eliezer, nas redes sociais, nesta quarta-feira, 13, isso porque no registro em questão, a influencer chama atenção para os primeiros dentes da neném, que acaba de completar oito meses, se destacam enquanto ela toma seu café da manhã.

Nos stories do seu perfil no Instagram, é possível ver a ex-BBB incentivando a bebê de 8 meses a comer sua manga. Lua, então, fica bastante feliz com a brincadeira feita por sua mãe e acaba exibindo seus dentinhos que ainda estão nascendo.

Antes disso, Viih já havia compartilhado um vídeo desejando um bom dia para os seus seguidores, compartilhando o momento em que tenta alimentar Lua oferecendo uma fruta amassada para a pequena, que dança ao som da música cantada pela sua mãe.

Na legenda, a mulher de Eliezer escreveu: "Bom dia, galera. Estou chamando vocês para o meu café da manhã", como se fosse a própria bebê falando.

Viih Tube mostra primeiros dentes da bebê Lua pic.twitter.com/IY2NyQeWxz — MafaldaMC (@MafaldaMC2019) December 13, 2023

Viih Tube se inspira em filme de Natal para celebrar mesversário

Neste domingo, 10, Viih Tube e Eliezer celebram o oitavo mês de vida da primeira filha, para isso eles se inspiram no filme de Natal da década de 90 Esqueceram de Mim para celebrar mesversário de filha, Lua di Felice.

A menina se vestiu como o personagem Kevin, de Macaulay Culkin, que por estar de castigo é esquecido pela família, que embarca para o exterior para celebrar o fim do ano. Já os influencers se fantasiaram dos bandidos, interessados em assaltar mansões.

“Esqueceram da Lua. 8 meses da nossa Macaulay Culkin fazendo muitas armadilhas com esses papais! Gostaram do tema desse mês?”, escreveu a mamãe coruja na legenda do video engracadinho que o casal postou em comemoração.