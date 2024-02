Dynho Alves encanta web com fotos inéditas de sua filha com MC Mirella

Em suas redes sociais, Dynho Alves encanta a web com novas fotos de Serena, sua filha com MC Mirella; confira os registros!

O dançarino Dynho Alves mostrou seu lado papai babão em suas redes sociais nesta quinta-feira, 19. O artista publicou fotos inéditas de sua filha, Serena, de 1 mês, fruto de seu relacionamento com MC Mirella, e encantou seus seguidores com os registros.

Em seu perfil oficial do Instagram, o ex-A Fazenda compartilhou alguns cliques de sua herdeira bem de pertinho. Dynho derreteu o coração de seus seguidores ao mostrar a evolução da bebê, que fez cara de brava para a câmera enquanto brincava no colo de sua mamãe.

"Sereninha na sua tela", escreveu o dançarino na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores não contiveram sua emoção e elogiaram a menina. "Iti malia, tão perfeita", declarou um fã. "Linda demais!", disparou outro. "Olha essas bochechinhas", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dynho Alves (@dynho.blaze)

Dynho Alves e MC Mirella celebram o primeiro mês da filha com festa

No último dia 26, MC Mirella e Dynho Alves comemoraram o primeiro mês de vida de sua filha, Serena, com uma festinha temática. Nas redes sociais, o casal postou duas fotos mostrando os detalhes da celebração, que teve como tema o desenho infantil Moranguinho.

O local do evento foi decorado com as cores rosa e branco, além de algumas flores. Também contou com lembrancinhas e docinhos com os personagens do desenho. Para o primeiro mesversário da filha, Mirella apostou em um vestido vermelho justinho e com um decote generoso, e Dynho usou uma camisa branca e calça jeans. Já Serena surgiu com um body e meias vermelhas.

Ao dividir os registros da comoração, os papais se derreteram. "Primeiro mesversário da princesa. Moranguinho, que Deus abençoe sempre sua vida pequena Serena, estamos ansiosos para acompanhar cada salto do seu desenvolvimento", escreveram na legenda.