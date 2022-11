Daniella Sarahyba exibe barriguinha de grávida em dia de sol e ganha chuva de elogios

A modelo Daniella Sarahyba, que já é mãe de duas meninas, está grávida de um menino

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 07h00

A modelo Daniella Sarahyba (38) compartilhou em seu perfil no Instagram, fotos do ensaio que fez na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para registrar os momentos da gravidez. Mãe de duas meninas, Gabriela (11) e Rafaella (08), com o empresário Wolff Klabin (49), ela está à espera de um menino, desta vez. O nome da criança será Armando, em homenagem ao sogro dela.

Com uma legging e um top de ginástica, a modelo posou na natureza e refletiu sobre a gravidez enquanto curtia o dia de sol. "Na 18ª semana de gestação, o bebê já consegue escutar os batimentos cardíacos da mãe e os sons vindos do meio externo, pois seu ouvido já está bem desenvolvido. Será que ele está gostando do que está ouvindo? Coração transbordando de amor por aqui", escreveu a modelo, na legenda da publicação.

Daniella anunciou a gestação em 28 de outubro. "É com muita alegria que compartilho esta notícia com vocês. Estou grávida! Nossa família aumentou, assim como também o amor que já transborda por essa criança tão sonhada e que já é uma bênção", ela disse na ocasião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

Daniella Sarahyba relembra o início da carreira: 'Fiz dietas radicais'

Daniella Sarahyba teve momentos difíceis no início de sua carreira. Ela teve que fazer muitas dietas para estar sempre magra, o que não foi fácil, já que até chegou a cair no meio da rua. “Fiz dietas radicais só de líquidos, só de saladas, passei fome, passei mal, mas não me arrependo. Valeu a pena por tudo que eu conquistei”, contou ela ao programa Encontro.

Ela apenas diminuiu o seu ritmo após o nascimento da filha e não participou mais de desfiles. “O meu forte sempre foi com foto, com a publicidade. Estou voltando aos poucos. Quis dar uma diminuída no ritmo para aproveitar bem a minha filha. Trabalho desde os 12 anos!”, afirmou.