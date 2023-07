Daniel Radcliffe surge com o filho no colo em manifestação

Pai pela primeira vez, Daniel Radcliffe surpreende ao aparecer com o filho no colo em uma manifestação na cidade de Nova York

O ator Daniel Radcliffe, que ficou conhecido por interpretar o personagem Harry Potter nos cinemas, fez uma rara aparição em público com o filho de apenas quatro meses de vida. Discreto com a vida pessoal, ele mantém a sua família longe da mídia, mas abriu uma exceção para apoiar uma manifestação dos atores do SAG-AFTRA em Nova York, Estados Unidos.

Daniel foi flagrada pelos paparazzi com o filho no colo e ao lado da esposa, Erin Darke, durante a manifestação dos atores do sindicato. Porém, o casal tomou cuidado para não mostrar o rosto do herdeiro, que ficou o tempo todo dormindo em um canguru.

Há pouco tempo, o ator falou sobre o nascimento do filho, que ainda não teve o nome revelado publicamente. “Ele é muito fofo. Passamos por uma fase movimentada, mas agora ele está nos dando pequenos sorrisos e risadinhas. Tem sido um período de meses loucos, como qualquer um que já passou pela paternidade poderia atestar. Mas também é literalmente a melhor coisa que já aconteceu comigo, então é ótimo. Eu me sinto muito sortudo por poder ter esse tempo com ele. É incrível”, disse ele, segundo o site da revista People.

O bebê nasceu em abril deste ano. Vale lembrar que Daniel e Erin estão juntos há cerca de 10 anos, desde que se conheceram nas gravações do filme Kill Your Darlings. Eles também já atuaram juntos no filme Don't Think Twice e na série Miracle Workers. Recentemente, ele elogiou a vida que leva com a amada. “Tenho uma vida muito boa. Estou com minha namorada há uma década, praticamente. Nós gostamos de trabalhar juntos, mas não é algo que queremos fazer o tempo todo. Espero que a gente possa fazer mais isso no futuro e também escrevemos. Talvez possamos escrever algojuntos em algum momento, seria legal”, afirmou ele.