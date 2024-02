Com festa intimista, Érico Brás celebra mesversário da filha

Nas redes sociais, o ator e apresentador Érico Brás mostrou os detalhes da festa da filha, Yamara, que completou quatro meses

Yamara, filha de Érico Brás e Rayane Cunha, completou quatro meses de vida neste domingo, 25, e ganhou uma festinha dos papais corujas para comemorar a data especial.

No Instagram, o ator e apresentador postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração intimista, que teve como tema 'girassóis'. Para a festa, a bebê surgiu usando um macacão e uma tiara toda estampada com a flor.

Ao dividir o momento, o papai se derreteu. "Yaya 4M. A florzinha do nosso jardim é um girassol que mira na direção da felicidade, da prosperidade, da alegria e da vitória sem fim. Yayá é um ancestral encarnado que ilumina como um grande espelho refletindo o sol nas nossas vidas, trazendo a certeza de que somos felizes e ninguém é capaz de tocar nisso. O girassol que traz axé do infinito todos os dias desde a hora que acorda até… acordar de novo. Sem cessar."

"Não para de rir, de mamar, de gritar, de brilhar e nos deixar felizes e satisfeitos. Aqui a gente se esforça para aumentar e ampliar o amor que já existe, mas às vezes parece que estamos simplesmente abanando o que já é aceso como um vulcão e profundo como o mar. O amor aqui nunca acaba. Ela é Xangô na terra do sol, do mar, do ar e principalmente do fogo. Parabéns YAYÁ", disse o artista.

Confira a publicação:

Cliques em família

Recentemente, Érico Brás explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com a filha, Yamara, fruto de seu relacionamento com Rayane Cunha. Nas fotos, o ator e apresentador aparece todo sorridente ao lado da esposa e da herdeira, que está usando um body listado. Ao dividir os cliques, Erico deixou um recado. "Só sei que sou feliz… E toda vez que o amor disser vem comigo. Vá sem medo. Você deve acreditar no que é lindo. Pode ir fundo. Isso é que é viver", escreveu o artista na legenda.