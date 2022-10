Com 28 semanas de gestação, Isabella Cecchi posa nua e exibe o barrigão: "Meu pacotinho de amor"

A ex-BBB Isabella Cecchi encantou os fãs ao compartilhar um nova foto de seu ensaio fotográfico de grávida

Isabella Cecchi (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de seu ensaio fotográfico de gestante.

Na noite deste quarta-feira, 26, a ex-BBB compartilhou em seu perfil no Instagram um clique em que aparece exibindo seu barrigão de grávida ao surgir nua, usando apenas luvas, e cobrindo os seios com as mãos.

Ao mostrar o clique, a mamãe de primeira viagem se derreteu pela herdeira, que se chamará Beatriz. A menina é fruto do relacionamento de Isa com Pedro Ordunã."O melhor presente que Deus poderia ter me enviado!! Meu pacotinho de amor está chegando… Minha Beatriz #28 semanas", escreveu ela.

Os fãs elogiaram o clique. "Perfeita", disse uma seguidora. "Linda demais", comentou outra. "Que mamãe maravilhosa", falou mais uma. "A mamãe mais linda do mundo", se derreteu uma fã.

Confira a publicação de Isabella Cecchi:

Isa fala sobre quantos quilos já engordou

Recentemente, Isabella Cecchi contou aos seguidores quantos quilos já engordou na gestação. Nos Stories do Instagram, ela gravou alguns vídeos após voltar de uma consulta médica, e revelou que já engordou nove quilos.

"Eu engordei 9 kg. Eu falei para vocês seis ou sete, mas hoje eu atualizei, tá, subi na balança, 9 kg aqui na mamãe", disse ela, exibindo a barriga. "E eu ainda vou entrar no terceiro trimestre", acrescentou aos risos.

