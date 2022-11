Cintia Dicker revela que já engordou 25 quilos na gravidez da sua primeira filha com Pedro Scooby

Cintia Dicker diz que já engordou 25 quilos na gravidez: 'Não me pesei mais'

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h31

Grávida, a modelo Cíntia Dicker (35) abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 4, e falou sobre a sua alimentação durante a gestação da sua primeira filha, fruto do seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby (34), que se chamará Aurora. Na ocasião, ela revelou que já ganhou 25 quilos.