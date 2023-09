Cinthia Toledo, repórter da Globo, anuncia nascimento do segundo filho

Cinthia Toledo postou fotos após o parto e celebrou o nascimento de Gabriel, seu segundo filho com o jornalista Filipe Serrano

Cinthia Toledo, repórter dos telejornais Hora 1 e Bom Dia São Paulo, da TV Globo, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para anunciar o nascimento de Gabriel, seu segundo filho com o jornalista Filipe Serrano, em um hospital de São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de cliques após o parto do bebê e celebrou a vida do menino. A mamãe também mostrou o primogênito, Thiago, de 3 anos, conhecendo o irmão caçula.

"Gabriel. Meu menino anjo. Meu bebê arco-íris. Meu amor. Que benção receber você, ser sua mãe! Você veio no seu tempo e a espera valeu cada segundo. A nossa jornada tá só começando. Não vai ser fácil, filho. Mas vai ser lindo, cheio de amor. Sua mamãe nem acredita que você está aqui. Você tem o pai mais incrível desse mundo. E um irmãozinho que é só encanto", disse Cinthia no começo da legenda.

Depois, a repórter agradeceu aos médicos. "Obrigada, meu Deus, por mais esse encontro. Obrigada minha médica mais linda, Dr. Tatiana, que conduziu todo processo com m competência e sensibilidade. Obrigada, Fran por todo apoio. Cá, obrigada por cuidar dele e de mim. Que privilégio ter essa equipe pra acompanhar a chegada do Thiago e depois do Gabriel", acrescentou ela, que completou a postagem se declarando para o caçula. "Filho, mamãe te ama muito! Obrigada por ter vindo. Que Nossa Senhora te abençoe sempre!".

Os amigos deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Amiga linda! Vou aí te ver!!! Já estamos cheios de amores pelo Gabriel, mais uma luzinha nessa família tão incrível! Te amo!", disse a jornalista Gloria Vanique. "Parabéns!!!!! Muita saúde e alegrias!!! Parabéns aos papais", escreveu Sabina Simonato. "Aeeeee! Viva o Gabriel. Xará do meu. Parabéns e muita saúde!", desejou Rodrigo Bocardi. "Ah minha amiga querida!! Amei ver de perto essa família na nova composição! Agora com dois gatinhos. A gente já ama o Gabriel. E amo você de montão. Conta comigo", falou Natalia Ariede.

Vale lembrar que Cinthia anunciou a gravidez nas redes sociais após o Hora 1, em fevereiro. Ao exibir o look do dia, ela apareceu com a mão na barriga e dividiu a novidade. "De volta! E em dose dupla! Arrasta pro lado para ver", disse ela.

Confira a publicação: