Celebrando o Dia das Crianças, Tata Werneck se declara para a filha Clara Maria

A atriz Tata Werneck se declarou para a filha Clara Maria ao publicar um vídeo fofo nas suas redes sociais celebrando o Dia das Crianças

Nesta quinta-feira, 12, Tata Werneck celebrou o Dia das Crianças da maneira mais encantadora possível. A atriz que está no ar com a novela “Terra e Paixão” publicou em seu Instagram um vídeo fofo de sua filha Clara Maria, de três anos.

No clipe curtinho, Tata chama a filha. Esbanjando fofura em um look listrado nas cores do arco-íris, a pequena Clara responde: “O que é, mulher?”. Após a resposta inesperada da menina, a mamãe coruja caiu na risada.

“Minha criança mais amada. Menina que mudou minha vida. Minha rainha. Minha princesa. Minha neném. Se algum dia tiver noção de 1% do quanto eu te amo, certamente se sentirá a criança mais amada do mundo e talvez pare de estragar minhas maquiagens. Te amo! Feliz Dia das Crianças”, escreveu a apresentadora do Lady Night na postagem emocionante e engraçado.

Os seguidores de Tata adoraram o vídeo e rasgaram elogios à Clara na legenda da publicação! “Coisa mais fofa”, escreveu um fã. “Não tenho condições para a fofura da Cacá”, declarou uma admiradora. Outro seguidor ainda elogiou: “Linda demais”.

“Amo esse pacotinho pra sempre”, declarou uma seguidora. Uma fã ainda falou sobre a semelhança entre mãe e filha: “Oi mini Tata, feliz Dia das Crianças”. Outra admiradora ainda desejou: “Feliz Dia das Crianças, Cacá! Deus te abençoe muito! Que você brinque muito”.

Recentemente, Tata encantou a web com outro clipe ao lado da filha, que é fruto de seu casamento com o ator Rafa Vitti. No vídeo, Tata surge imitando a filha e as duas caem na risada. "Somos capazes de fazer isso por 40 minutos. Não se aproximem", brincou mamãe na legenda da postagem que recebeu diversos elogios dos seguidores.

Muito amor!

Nessa semana, Rafa Vitti e Tata Werneck celebraram seu aniversário de quatro anos de casados. O ator fez uma postagem em suas redes sociais, além do romance, é claro que não podia faltar bom humor na publicação dedicada à Tata.

"Quatro anos que a gente esquece do nosso aniversário de casamento. Que a gente possa continuar esquecendo todo ano", brincou na legenda da foto em família que compartilhou. "Te amo, obrigado por ser essa mamãe referência pra nossa filhota e essa companheira que quando não tá me perturbando, tá me fazendo muito feliz", concluiu.