Cássio Reis encanta ao surgir agarradinho com o filho: "Momento eternizado"

O ator Cássio Reis publicou uma foto abraçado com o filho caçula, Romeo, e encantou os seguidores das redes sociais

Cássio Reis (45) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique com o filho caçula, Romeo (2 meses), fruto de seu relacionamento com a atriz Fernanda Vasconcellos (38).

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que aparece abraçado com o herdeiro, durante a madrugada, e fez um lindo relato do momento de conexão com o pequeno.

"Domingo, 6:30 da manhã. Ao som de Elvis for babies nosso momento eternizado num abraço. As janelas de sono dos bebês são os melhores relógios já inventados", começou o artista no começo da legenda.

Ele seguiu o texto falando sobre o período que passou com Romeo e se de declarou. "Saímos do quarto exatamente 5:30h. Romeo havia mamado, hora da mãe cair naquele sono profundo merecido. Primeiras atividades matinais… troca fralda, músicas, 'conversas' e sorrisos. 1 hora depois, esse registro de um cochilo abraçado com respirações profundas de amor. O amor está nos detalhes. Te amo Romeo", finalizou o ator.

O registro encantou os seguidores das redes sociais. "Que lindos. Muitas bençãos para a família", disse uma internauta. "Como e gostoso essa fase. Aproveita porque eles crescem muito rápido", escreveu outra. "É muita lindeza junta", se derreteu uma fã.

Além de Romeo, Cássio também é pai de Noah (14), fruto de seu relacionamento com a atriz Danielle Winits (48). Recentemente, ele compartilhou uma foto ao lado dos dois filhos, em frente ao espelho, e brincou. "Alguém cresceu, e não fui eu!", disse ele na postagem, deixando os fãs impressionado com o tamanho do primogênito.

Confira o clique encantador de Cássio Reis e o filho caçula:

