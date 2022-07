Carol Dias se derrete com clique fofo de Esther e fãs comparam: ''Tua cara''

Modelo Carol Dias baba ao compartilhar foto encantadora da filha com o ex-jogador de futebol Kaká, a pequena Esther, durante viagem

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h59

Alerta fofura! A modelo Carol Dias (26) encheu seu feed de amor ao postar nova foto de sua herdeira com o ex-jogador de futebol Kaká (40)!

Na manhã desta quinta-feira, 14, a mamãe coruja babou ao compartilhar clique da filha, Esther, durante primeira viagem da família para a Itália. A bebê esbanjou fofura ao surgir séria, olhando para o lado e usando um vestidinho verde claro, combinando com laço no cabelo.

"Não tenho palavras", escreveu Carol Dias na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a criança: "Gente, que perfeição, sério", "Boneca", "Que amooor", "Muito princesa", "Que anjinho!", "Tão lindaaa", "É muita beleza numa criatura só", "Uma pintura".

Alguns internautas ainda destacaram a semelhança de Esther com a mãe e o pai. "Tua cara, com os olhos do Kaká", "Ela tá a sua cara nessa foto", "Tá ficando a tua cara", "Ela está tão parecida com os dois", compararam.

Carol Dias dá beijão em Kaká durante viagem romântica

Carol Dias tem compartilhado com os fãs registros da viagem da família para a Itália! Recentemente, ela surgiu dando um beijão no amado, Kaká, enquanto eles curtiam um passeio na Fontana di Trevi, um dos pontos turísticos mais famosos do país. "Maravilhosos!", "Curtam muito a viagem!", "Casalzão!", elogiaram os seguidores.

Confira o clique encantador da filha de Carol Dias e Kaká: