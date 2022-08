Biah Rodrigues se choca ao ver o crescimento do filho, Theo: ''Porque tão depressa?''

Biah Rodrigues ficou chocada com o crescimento do filho, Theo, ao comparar duas fotos do menino

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 13h30

Parece que Biah Rodrigues (25) está muito chocada com o rápido crescimento do filho mais velho, Theo (2). Isso porque, nesta quinta-feira, 4, a influenciadora decidiu usar suas redes sociais para comparar duas fotos do pequeno, uma mais antiga e uma bem atual.

No primeiro registro, feito recentemente, a loira aparece usando um conjuntinho amarelo, segurando o menino no colo, enquanto ele dá um largo sorriso para a câmera. Já na imagem mais velha, Biah aparece com o mesmo look, mas dessa vez grávida de sua segunda filha, Fernanda (8 meses), enquanto o menino dá o mesmo sorriso encantador para o fotógrafo.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Porque as crianças crescem tão depressa", e completou: "Segunda foto com o Theozinho no colo e a Nanda na barriga! Esse sorrisinho da segunda foto..."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Era tão pequenininho e hoje está um rapazinho!", escreveu um. "Coisa mais linda da mamãe!", falou outro. "Lindos!", disse um terceiro.

Confira o post que Biah Rodrigues fez após ficar chocada com o crescimento do filho mais velho, Theo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah Rodrigues reflete sobre os benefícios do leite materno

Recentemente, Biah Rodrigues usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos amamentando os filhos, Theo e Fernanda e falar sobre a importância do leite materno.

"Leite materno e o alimento número 1 do mundo! É perfeito e adequado para a nutrição e as necessidades imunológicas de uma criança e ajuda a prevenir infecções. Sem contar o vínculo, olho no olho, e a mãozinha? Você mamãe, amamente até quando quiser e puder, afinal o filho e seu!", escreveu ela em um trecho da legenda do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!