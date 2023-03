Bárbara Evans se derrete ao mostrar a filha sorrindo: "Tudo que eu sempre sonhei"

A modelo Bárbara Evans explodiu o fofurômetro ao surgir sorridente ao lado da filha, Ayla

Bárbara Evans (31) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns registros encantadores com a filha, Ayla, que está com 11 meses de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo postou uma foto e um vídeo com a herdeira, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, e encantou os seguidores.

Na foto, Bárbara e a filha surgem sorridente. Já no vídeo, a loira mostra a filha gargalhando para a câmera. "Esse seu sorriso me desmonta, foi tudo que eu sempre sonhei. Obrigada Deus. Sextooooou", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem e encheram os comentários de elogios. "Minhas lindas! Amo muito vocês", disse o papai. "Perfeita", comentou Romana Novais. "Que linda", falou Adriane Galisteu. "Que boneca. Parabéns, minha querida, saúde e muitas felicidades", comentou uma seguidora. "Que fofura esse sorriso lindo", escreveu uma fã.

Confira a publicação de Bárbara Evans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Detalhes da mansão

Recentemente, Bárbara Evans usou as redes sociais para dividir os detalhes de sua nova mansão de luxo. As obras da residência, digna de um palácio, estão quase chegando ao fim, por isso, a modelo abriu as portas e fez um mini tour pelos cômodos deslumbrantes da casa. "Estou indo ali na casa mostrar um pouco para vocês. Estou levando a cria junto para ver a piscina cheia", contou ela, mostrando em seguida os detalhes do lugar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!