Bárbara Evans fala sobre primeira viagem sem a filha: "Mamãe vai morrer de saudades"

A modelo Bárbara Evans e o marido, GUstavo Theodoro, viajaram sem a filha, Ayla, para curtir a lua de mel

Bárbara Evans (31) e o marido, Gustavo Theodoro, vão fazer a primeira viagem sem a filha, Ayla (9 meses). Os dois, que se casaram no religioso em dezembro do ano passado, viajaram para Punta Cana para aproveitar a lua de mel.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou uma sequência de fotos da herdeira e falou sobre a saudade que vai sentir da menina durante o período que ficará fora do Brasil. Além disso, a loira também se declarou para ela.

"Minha vida, mamãe vai morrer de saudades!! Estou indo, mas meu coração está ficando aí com você!! Te amo infinitamente, logo a mamãe e o papai estarão de volta! Fique com Deus minha princesa", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Bárbara e Gustavo, vale lembrar, se casaram no civil em maio de 2020, mas devido à pandemia da Covid-19 eles precisaram adiar o casamento no religioso, que aconteceu no dia 9 de dezembro, em Itatiba, interior de São Paulo.

Um pouco mais de um mês após a cerimônia, a modelo dividiu com os fãs um vídeo com os detalhes do casamento. No vídeo, é possível ver o casal se arrumando para o evento, detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla, e também a festa. "Que dia. Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira as fotos da filha de Bárbara Evans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

