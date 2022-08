Andressa Ferreira revela se está grávida de uma menina: ''No momento certo''

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, foi questionada sobre estar grávida de uma menina e respondeu à pergunta

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 12h31

A esposa de Thammy Miranda (38), Andressa Ferreira (34), falou sobre uma possível gravidez ao ser questionada na rede social. Nesta terça-feira, 30, a modelo respondeu a algumas perguntas e acabou comentando uma que falava sobre estar esperando uma menina.

"Minha linda, você está grávida mesmo? Estamos ansiosos com a chegada de Manu", questionou uma pessoa sobre a influenciadora estar esperando uma garota, como já comentou que terá uma quando for fazer o tratamento para engravidar.

Em seguida, a nora de Gretchen(63) esclareceu a dúvida. "Não amores! Não estou! No momento certo Deus vai mandar a Manu pra gente", avisou os seguidores e até revelou o nome de sua segunda herdeira.

É bom lembrar que em 2019, Andressa Ferreira ficou grávida de Bento, de dois anos, e teve o bebê nos EUA. Na época, ela revelou quantas tentativas fez de fertilização. "Apenas uma! Deu certo de primeira! Graças a minha clínica e minha equipe que são os melhores do mundo", declarou.

Indignada, Andressa Ferreira desabafa sobre críticas ao filho

Recentemente, Andressa Ferreira ficou indignada com os comentários que estava recebendo sobre o filho Bento. Exibindo um print de uma pergunta enviada de um internauta opinando que o cabelo do garoto está muito feio, a modelo se mostrou nervosa com o questionamento sobre a aparência do menino.

"EU ESTOU CANSADA DESSE TIPO DE COMENTÁRIO, CANSADA DESSE TIPO DE JULGAMENTO", exclamou ela em letras garrafais.

A nora de Gretchen (63) então prometeu que não se pronunciará mais. "Última vez que vou falar sobre isso nos stories e eu não vou apagar", declarou.

Ainda nos últimos meses, Andressa Ferreira rebateu críticas sobre ter uma aparência "montada". Na ocasião, definiram seu visual como "bizarro" e ela se defendeu alegando que tudo seu é natural, inclusive os dentes.

