Vivendo drama, Bárbara Evans passa a noite em claro longe de um dos gêmeos

Bárbara Evans passa a noite em claro longe de um dos gêmeos; ele ficou na UTI após decisão da equipe médica; modelo não pregou o olho

A modelo Bárbara Evans desabafou nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 28, ao anunciar que passou a norte em claro após o nascimento dos filhos gêmeos, Antonio e Álvaro. Após complicações, ela está se desdobrando ao lado do marido.

"Mamãe não dormiu até agora, isso porque só estou com um aqui no quarto. Antônio resolveu querer ficar só no peito. Mamãe acordou o papai agora e mandou ele já ir ficar com o Álvaro", contou ela em um desabafo.

Com o semblante visivelmente preocupado, ela disse que já estava de pé para cuidar dos filhos. "Bora, bora, bora! Vou tomar um café, passar alguma coisa na cara e venho bater papo, já que dormir não será possível", escreveu.

Após o nascimento, Bárbara Evans revelou que um dos bebês nasceu com um desconforto na respiração e precisou ficar na UTI. “Atualizações, o Antônio está aqui comigo e o Álvaro nasceu com desconforto. O Álvaro é o maiorzão, mais pesado e maior. Ele nasceu com um pequeno desconforto na respiração. Ele está em observação, mas está ótimo também. Vai dormir lá essa noite”, disse ela.

Bárbara Evans é casada com Gustavo Theodoro. Ela e o empresário já tem uma filha primogênita, a fofíssima Ayla. Ela é filha da apresentadora e ícone do Carnaval Monique Evans.

Bárbara Evans compartilha as primeiras fotos dos gêmeos

Mais cedo, Bárbara Evans chegou a publicar algumas fotos do nascimento dos gêmeos Antônio e Álvaro para anunciar sua chegada ao mundo. Ainda na sala de cirurgia, ela compartilhou os primeiros registros dos meninos, que estavam na companhia da mamãe e de seu papai, Gustavo Theodoro.

Na legenda da publicação, a modelo ainda contou algumas informações sobre os seus bebês. "Meus meninos chegaram. 27/11/2023 34 semanas e 3 dias. Álvaro: 2.356g, 45cm, 14:08. Antônio: 2.090g, 44cm, 14:10", disse ela.