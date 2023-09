Zezé di Camargo se revolta com proposta indecente envolvendo sua noiva: "Divide comigo"

Zezé di Camargo se revolta com proposta indecente; ele contou que ficou anos longe das redes sociais por culpa da falta de noção dos fãs

O cantor Zezé di Camargo revelou que ficou dois anos afastado das redes sociais após ataques contra a noiva, a musa Graciele Lacerda. Ele disse que demorou muito tempo para conseguir lidar com as mensagens que recebia.

“No início eu ficava muito chateado. Eu varava a madrugada brigando com os outros”, disse ele em entrevista ao The Noite. Na conversa, ele revelou que recebia muitas mensagens ofensivas e desrespeitosas.

O cantor citou uma dessas declarações. “Teve gente que escreveu: ‘A sua mulher é muito gostosa, divide ela comigo. Você não tem folego para aguentar isso aí’. Isso é um absurdo. Eu falei: ‘Quer saber de uma história, sou muito verdadeiro para essa coisa’. Saí, fechei o Instagram e fiquei dois anos sem”, disse.



Zezé di Camargo disse que só criou coragem de usar as redes sociais muito tempo depois. “Tem um ditado que diz: ‘Quem fala o que quer, ouve o que não quer’. Até demorei para fazer o meu primeiro Instagram. Criei por insistência do meu irmão e fiquei dois anos nele”, afirmou.

Elogiou Faustão

Durante participação no programa, o cantor saiu em defesa do apresentador Faustão. "Vi muita gente comentando na internet, achando que o Faustão furou a fila. Nada a ver. As pessoas têm que estudar mais como que é feito, como que é escolhido os pacientes", declarou o sertanejo durante entrevista que será exibida pelo The Noite nesta quinta-feira, 31.

Zezé di Camargo então enalteceu o amigo. "Não sou advogado dele. As pessoas têm uma imagem dele, por ser um cara muito positivo e que fala o que pensa na televisão. Ele é uma das pessoas mais generosas que já conheci na minha vida. Sei de vários artistas que, em final de carreira, o Faustão, do bolso dele, sustentou e tratou. Ele nunca quis mostrar”, afirma.