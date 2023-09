Zezé di Camargo opina sobre críticas ao transplante de Faustão: "Não sou advogado"

Zezé di Camargo opina sobre críticas ao transplante de Faustão e exalta postura do apresentador ao longo da carreira

O cantor Zezé di Camargo defendeu o apresentador Faustão dos comentários negativos que estão aparecendo nas redes sociais após seu transplante de coração. Ele disse que é preciso que as pessoas se informem mais.

"Vi muita gente comentando na internet, achando que o Faustão furou a fila. Nada a ver. As pessoas têm que estudar mais como que é feito, como que é escolhido os pacientes", declarou o sertanejo durante entrevista que será exibida pelo The Noite nesta quinta-feira, 31.

Zezé di Camargo então enalteceu o amigo. "Não sou advogado dele. As pessoas têm uma imagem dele, por ser um cara muito positivo e que fala o que pensa na televisão. Ele é uma das pessoas mais generosas que já conheci na minha vida. Sei de vários artistas que, em final de carreira, o Faustão, do bolso dele, sustentou e tratou. Ele nunca quis mostrar”, afirma.

Para o parceiro de Luciano, Faustão sempre foi um exemplo. “O coração daquele homem, sempre brincava, dizendo que era do tamanho dele. É um cara que ganhou muito dinheiro, com muito trabalho, mas que fez muito pelas pessoas. O que estão fazendo na internet de dizer que ele furou a fila por ser o Faustão, esquece isso, pelo amor de Deus. Pensa no ser humano, na vida”, prossegue.

Faustão se emociona

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, mencionou os boatos envolvendo seu transplante nesta quinta-feira, 31. Em sua primeira aparição após a cirurgia, ele disse que não se importou com os comentários.

"Eu sei que a internet tem um monte de mer** falando, se eu tivesse preocupado com isso não teria nem começado minha carreira, importante é você que gosta de mim", declarou ele visivelmente comovido com a história.

Para o apresentador, o momento é de usar sua história como exemplo. "O importante é saber que eu estou aqui muito emocionado e agora é motivar todo mundo a fazer o país a ser o primeiro doador de órgãos do mundo", disse.